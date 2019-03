Şüphelinin Öldüğü Çatışmaya Giren Jandarmalara Beraat (Arşiv)

Antalya'nın Aksu ilçesinde, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in (38) çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili, 'kasten öldürme' suçlamasıyla haklarında dava açılan 8 jandarma personeli, beraat etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in (38) çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili, 'kasten öldürme' suçlamasıyla haklarında dava açılan 8 jandarma personeli, beraat etti.



Olay, geçen yıl 28 Kasım'da Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubay ile bir sivili, iki ayrı olayda tüfekle yaralamayla birlikte, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Abdullah Özer öldü.



İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı idari soruşturmada, olayda görevli personelin ihmal ve kusuru bulunmadığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise 1 binbaşı, 1 astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan askerler, hayatını kaybeden Özer'in kardeşi Ahmet Özer ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan binbaşı M.E., arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada çalılarla kapatılmış mağaradan ateş açıldığını ve iki askerin yaralandığını söyledi. Korunma amacıyla ateşe ateşle karşılık verdiklerini ifade eden M.E., sonradan Abdullah Özer olduğunu anladıkları kişinin atış yapılırken hedeflerinde olmadığını dile getirdi. M.E., açılan ilk ateşten sonra kendilerine doğu gelen kişinin yere düştüğünü görür görmez 'ateş kes' emri verdiğini belirtti.



Diğer sanık askerler de kendilerine kaç kişinin ateş ettiğini bilmediklerini, kendilerini ve yaralanarak yere düşen silah arkadaşlarını korumak için hedef gözetmeden ateşe ateşle karşılık verdiklerini kaydetti.



Abdullah Özer'in kardeşi Ahmet Özer ise uzun zamandır görüşmediği ağabeyinin psikolojik sorunları olduğunu ve şiddete meyilli bir kişiliğe sahip olduğunu aktardı. Özer, 'Uzun süredir aranan ve yaralama olaylarına karışmış bir kişi aranırken daha dikkatli olunsaydı, belki de ağabeyim yaşıyor olacaktı. Şikayetçi değilim dedi.



Duruşmanın savcısı Mustafa Şeran, esas hakkındaki mütalaasında, kanun hükümlerine uygun hareket eden sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tümünün beraatına hükmetti.



KARIŞTIĞI SUÇLAR



Çatışmada ölen Abdullah Özer'in daha önce karıştığı belirlenen suçlar ise şöyle



14 Mayıs 2017 tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde Jandarma Astsubay Serkan Çetin'in yaralanması. 18 Mayıs 2017'de Karaöz Mahallesi'nde bir evden gıda maddesi çalınması. 27 Nisan 2018'de Karaöz Mahallesi'nde bir evin kundaklanması. 10 Temmuz 2018 günü Serik ilçesi Araplar mevkiinde İsmail Sarı adlı kişinin silahla yaralanması. 6 Temmuz 2018'de Jandarma astsubay Menderes Uzuntepe'nin yaralanması.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı

Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş