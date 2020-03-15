Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, arama yapılan şühelinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap çıktı.

Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, arama yapılan şühelinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap çıktı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sırasında durumundan şüphelenip durdurulan M. A. İsimli şahsın GBT kaydı sorgulandığı esnada yapılan üst aramasında toplam 32 adet captagon hap ele geçirildi.


Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
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