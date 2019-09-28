Son Dakika Haberleri: Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı
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Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı

57 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "görevli memura direnme" suçundan arama kararı bulunan K.K'nin (30) kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polisin kendisini takip ettiğini fark eden şüpheli, Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli, gözaltına alındı.

Yakalanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen zanlı, emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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