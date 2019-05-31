Son Dakika Haberleri: Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı
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Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının yayalara çarpması sonucu biri polis 5 kişi yaralandı.

Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının yayalara çarpması sonucu biri polis 5 kişi yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekip, 16 AC 2587 plakalı otomobille trafikte seyreden ve hakkında şikayet olan A.A'ya "Dur" ihtarında bulundu.
İkaza uymayıp kaçan şüpheli ile polisler arasında kovalamaca başladı.
Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kontrolden çıkan polis aracı, kaldırımdaki yayalara ve kahvehanenin duvarına çarptı. A.A. ise kaçışını sürdürdü.
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan biri polis 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil uzaktan erişimle kilitlendi
Kaçan şüphelinin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan firmayla irtibata geçti.
Otomobili uydu üzerinden takibe alan ekipler, aracın Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bankanın önünde durduğunu tespit etti.
Firma yetkililerinin, uzaktan erişimle kilitlediği otomobili hareket ettirmeye çalışan A.A, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Araçta arama yapan ekipler, tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Polis, Güncel
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