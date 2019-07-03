Şüpheliyi kovalayan polisler akrobatlara taş çıkarttı
26 dakika önce
Adıyaman'da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
'da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle
Trafo Kavşağı yakınlarında bir evin bahçesinde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Şahsın en son görüldüğü bahçeye giren polis ekipleri ellerindeki fenerlerle şahsı aradı. Ekipler bütün bahçeleri tek tek kontrol ederek duvardan duvara atladı. Dakikalarca şahsı arayan polis ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. - ADIYAMAN
İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Diyadin Belediye Başkanı Demir'in polislerce darbedildiği iddiasına yalanlama