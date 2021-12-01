Şüpheliyi öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika

29 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymadığı söylenen bir aracı takibe aldığı aktarıldı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan araçta bulunan Çetin Kaya ise yaya olarak kaçtığı belirtildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.

POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Açıklamada, Çetin Kaya'nın daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.'nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

"OLAY TAKSİRLE OLDU"

Olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli S.E.'nin savcılık ifadesinde durdukları otomobildeki kişinin uyuşturucu kullandığını, yolcu koltuğundaki kişinin olay yerinden kaçtığını ve otomobili kullanan Çetin Kaya'nın ise kelepçeleneceği sırada kendilerine karşı koymaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli S.E.'nin "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.'yi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.