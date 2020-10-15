Şüpheyle durdurulan araçtan binlerce hap ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçtan binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Süleymanpaşa ilçesi TOKİ kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulduktan sonra 59 ABP 031 plaka sayılı araçta yapılan aramada 272 tablet halinde yaklaşık 4 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Haplar muhafaza altına alındıktan sonra olayın şüphelisi S.S. araçtan alınarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ