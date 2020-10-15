Supporters of Sadyr Japarov demonstrate in Bishkek - Son Dakika

Supporters of Sadyr Japarov demonstrate in Bishkek
15.10.2020 20:56
OCTOBER 15: Supporters of Sadyr Japarov celebrate as Former Ata-Jurt party deputy Sadyr Japarov addresses his supporters after Kyrgyzstan's President Sooronbay Jeenbekov announced his resignation amid weeks of unrest, outside the prime ministry building in Bishkek, Kyrgyzstan on October 15, 2020.
OCTOBER 15: Supporters of Sadyr Japarov celebrate as Former Ata-Jurt party deputy Sadyr Japarov addresses his supporters after Kyrgyzstan's President Sooronbay Jeenbekov announced his resignation amid weeks of unrest, outside the prime ministry building in Bishkek, Kyrgyzstan on October 15, 2020.
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