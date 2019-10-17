Son Dakika Haberleri: Süpriz şarkı
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Süpriz şarkı

1 saat önce

Poll Production etiketiyle çıkan "Sorma" şarkısının söz ve müziği Nezih Üçler'e, düzenlemesi ise Erhan Bayrak'a ait. İddialı şarkının klibi için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Cihan Çakan, fotoğraflar için Emre Yunusoğlu'nun objektifinin karşısına geçti.

Süpriz şarkı, System.String[]

Poll Production etiketiyle çıkan "Sorma" şarkısının söz ve müziği Nezih Üçler'e, düzenlemesi ise Erhan Bayrak'a ait. İddialı şarkının klibi için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Cihan Çakan, fotoğraflar için Emre Yunusoğlu'nun objektifinin karşısına geçti.


Müzisyen bir ailenin içinde büyüyen ve müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan Cihan Çakan, "Sorma" şarkısına çok güvendiğini söyledi.

Yunusoğlu, Üçler, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 
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