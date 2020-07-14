Süpürge, faraş tutan eller orkestrası - Son Dakika

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Şubesi'nde çalışan 15 temizlik işçisi, her biri farklı mahallelerde ilçenin sokak ve caddelerini süpürürken, ikinci meslekleri olan müzisyenlikten de kopmadı. Belediyenin, sosyal medyada görüntüleri paylaştığı temizlik işçilerinin mini konseri, görüntülenme rekoru kırdı.

Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 15 personelden müzik grubu oluşturdu. Enstrüman çalan, mesai saatleri dışında da bireysel olarak düğün ve eğlence mekanlarında sahne alan belediye personelinin bir araya geldiği grupta, işçiler sabah cadde ve sokakları temizliyor, akşam da kendi deyimleriyle 'ekstraya giderek' insanların keyifli vakit geçirmesi için mesai harcıyor. Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki müzik grubunu ilk olarak belediyenin 2 bininci yer altı konteyner montajı için düzenlenen 2016 yılındaki törende tanıdı.

SOSYAL MEDYADA ÜN KAZANDI

Törende çaldıkları enstrümanla davetlileri eğlendiren temizlik işçileri, son olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mini konser görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Sokakların temizliğinde özverili çalışmalarıyla beğeni kazanan, zaman zaman da 'çöpçü' adlandırmasıyla hor görülen temizlik işçilerinden oluşan müzik grubu üyeleri, klarnetten kemana, davuldan elektrosaza ve davula çaldıkları enstrümanla 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı.

GÜNDÜZ SÜPÜRGE FARAŞ, AKŞAM KEMAN DAVUL

Temizlik işçilerinden oluşan müzik grubu, son olarak tarihi Kaleiçi'nde hem cadde ve sokakların temizliği hem de pandemi sürecinde müşterisi azalan esnafa moral amacıyla bir araya geldi. Tarihi kentin caddelerini süpürge ve faraş ile temizleyen müzik grubu üyeleri, mola verdikleri zaman diliminde de mini konser gerçekleştirdi. Canlı performans sergiledikleri konserde Türk Halk Müziği'nden Neşet Ertaş 'ın şarkılarına, Roman ve oyun havasına müzikler çalan temizlik işçilerini, vatandaşlar beğeniyle izledi.

'SOKAKLARI SÜPÜRÜRKEN DANS EDİYORUM'

Temizlik işçilerinden oluşan müzik grubunda davul çalan Ekrem Şahyan, 15 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yaptığını anlattı. Gündüz sokakları temizleyip belediyedeki mesaisini tamamladıktan sonra düğünlerde ve eğlence mekanlarında sahne aldığını anlatan Şahyan, "Ailem müzisyen, ben de çocukluğumdan beri enstrüman çalıyorum. Belediyede mesaim bittikten sonra ekstra işlere gidiyorum. Müzisyenlik daha eğlenceli, stres atıyoruz, eğleniyoruz. İnsanları eğlendiriyoruz. Gündüzleri de sokakları süpürürken dans ediyorum. Dans ederek eğlenceli çalışıyorum. İnsanlar da beni çok seviyor. Koronavirüs nedeniyle akşamları işlerimiz azaldı ama devam ediyor. Sosyal medyada görüntüler çıkınca çok güzel tepkiler aldım. İnsanların beni gördüğünü söylemesi çok hoşuma gitti" diye konuştu.

'ESAS MESLEĞİM MÜZİSYENLİK'

Grubun bağlamacısı Metin Yeşilçimen, 12 yıldır belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığını aktardı. Esas mesleğinin müzisyenlik olduğunu anlatan Yeşilçimen, ailesinin sosyal güvencesi ve ilerleyen yıllarda emekli olabilmek için belediyede çalıştığını belirtti. Temizlik işçiliğini de müzisyenliği de severek yaptığını vurgulayan Yeşilçimen, "30 yıldır bağlama çalıyorum. Gazino, bar, düğünlerde, konserlerde çaldım. İki işimi de seviyorum. Mahalleye gittiğimde artık herkes beni tanıyor. Belediyenin temizlik işçisinin dışında belediyenin müzisyeni olarak tanınıyoruz" dedi.

'KONSERLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ'

Kaleiçi esnafından Bayram Aydın, pandemi döneminde esnaf olarak morale ihtiyaç duydukları süreçte temizlik işçilerinin müzik şovunu çok beğendiklerini dile getirdi. Temizlik işçisi olarak belediyede görev yapan müzisyenlerin çoğunu tanıdıklarını anlatan Aydın, konserlerin devamını devamını beklediklerini söyledi.