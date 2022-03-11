Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika
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Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

11.03.2022 15:52

Son dakika habere göre Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştıSAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

SAKARYA Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi üzerindeki Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süpürgecide çalışan N.B. ile aralarında husumet bulunan M.K. tartışma yaşadı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması neticesinde M.K. belinden çıkardığı silahla N.B.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı
Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı

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Ticaret, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Süpürge imalathanesinde silahlı kavga... Husumetlisini silahla vuran şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika
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