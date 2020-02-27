Süpürgeci Hanife Teyze: 40 yıldır süpürge üretiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Hanife Kaçmaz evini geçindirmek için 40 yıl önce başladığı süpürgecilik mesleğini elinden bırakmıyor.



Ünye'nin Göbü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hanife Kaçmaz, 40 yıldır el süpürgesi üretiyor. Yıllar önce eşi Ali Kaçmaz'la beraber başladığı mesleğine, eşinin emekli olmasından sonrada kendi başına devam eden Hanife Kaçmaz, 3 çocuğunu da bu süpürgecilik yaparak evlendirdi. Mesleğini halen devam ettiren Kaçmaz, ayda ise yaklaşık 200 süpürge üreterek eşinin emekliliğinin yanı sıra çocuklarına destek olmak içinde çalışmaya devam ediyor.



"Ben çocuklarımı bu meslekle büyütüp evlendirdim"



Yıllar önce başladığı süpürgecilik serüvenini anlatan 65 yaşındaki Hanife Kaçmaz, "Bu süpürgecilik mesleğimle beraber üç tane çocuğum oldu. Onları hem büyüttüm hem de evlendirdim. Burada eşimle beraber yaşıyorum. 40 senedir de bu süpürgecilik mesleğini yapıyorum. 40 yıl önce çocuklar da bizimle beraberken o zaman eşimle bu mesleği icra ediyorduk. Eşim bel fıtığı olduktan sonra evimizin nalbur alanı dediğimiz yerde süpürgeleri ben yapmaya devam ettim. Eşimle beraber süpürgeciliğe başladığım zamanlarda fakirlik vardı. Çoluk çocuk aç kalmasın diye maddi gelirinde olmamasından dolayı bu işe el atmak zorunda kaldık. Zaten eşim de bu meslek sayesinde emekli oldu. Ben çocuklarımı bu meslekle büyüttüm. Yine bu meslekten kazandığım paralarla onları evlendirdim. Günde 10 tane süpürge yapabiliyorum" dedi.



"Süpürgeci Hanife Teyze"



Pazara çıktığında pazardaki komşularının kendisine 'Süpürgeci Hanife Teyze' dediklerini ifade eden Kaçmaz, "Çarşıda bana hep 'Süpürgeci Hanife Teyze' derler. Pazara indiğimde zaten beni gören hemen tanıyor. Bu mesleği genelde merak eden yok. Çünkü bunun işçiliği ve yapması ağırdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle beni İstanbul'da düzenlenecek olan fuara davet ettiler. Annelik ve süpürgecilik hepsinin de ayrı ayrı duygusu var. Yapıyorsam zaten çocuklarım için yapıyorum bunu. Çünkü ana olmakta evlatlarım için işimde evlatlarım içindir. Şu an her yaptığım süpürgeyi satılık olarak yapsam kapıdan müşterilerim gelerek alıyor. Ayda ortalama 200 tane süpürge yaparak satışa hazır hale getiriyorum" diye konuştu. - ORDU