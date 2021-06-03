Süpürgeci ve Erdoğan Yüzme Milli Takımı'nda

Antalyaspor yüzme takımı sporcuları Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan, Yüzme Milli Takımı'na seçildi.

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları, Edirne'de düzenlendi. Türkiye Yüzme Milli Takımı'na sporcu kazandırmak isteyen birçok kulüp ve sporcusunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalara, Antalyaspor'dan 7 sporcu katıldı. Tüm sporcular başarılı bir şekilde kendi derecelerini geliştirerek müsabakaları tamamladı. Antalyaspor yüzücüleri, her ay yapılan milli takım seçme müsabakalarında kendilerini bir adım daha öne çıkararak, Antalyaspor'u, velilerini ve antrenörleri Turgay Demircioğlu ile Remzi Kaya Aksuoğlu'nu bir kez daha gururlandırdı.

"Yüzme okulunda yetiştiler"

Antalyaspor yüzme kurslarında yetişerek lisanslı sporcu olup yıllardır performans antrenmanı yapan Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan bu müsabakalarda yüzdükleri dereceler sonucunda Türkiye Yüzme Milli Takım kadrosuna seçilmeye hak kazandı. - ANTALYA