Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı - Son Dakika

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:01 Kaynak: DHA
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