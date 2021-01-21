Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu - Son Dakika

Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu

21.01.2021 17:12

Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu HDP'li belediye döneminde sokakları çöplerle dolan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, kayyum yönetimi ile kendini buldu.

Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu

DİYARBAKIR - HDP'li belediye döneminde sokakları çöplerle dolan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, kayyum yönetimi ile kendini buldu. Kayyum tarafından borçları sıfırlanan belediyenin araç filosu da genişletildi.

Daha önce HDP'li belediye tarafından borç batağına girerek personellere ve kamuya borçlu hala gelen Sur Belediyesi, eski araçlarıyla 50 mahalleye hizmet verirken, kayyumun devralmasıyla 100 mahallenin tamamına da hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, personellerin borçlarını kapatarak belediyeye kiralama yöntemiyle değil de satın alma yöntemiyle 17 alıp filolarına kattıklarını, tarihte ilk kez temiz ve pırıl pırıl hale gelen Sur'un tamamına hizmetlerin gittiğini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Bugün Diyarbakır ve tarih bakımından önemli bir gün, 21. yüzyılın 2021'in 21 Ocağı, yani Diyarbakır plakasıyla örtüşen çok özel bir gün. Bugün biz Sur Belediyesi olarak, Sur Belediyesinin kurulduğu günden bu güne en büyük hamlesi olan en büyük araç filosunu belediyeye kazandırmış oluyoruz. Daha önce kiralama yöntemiyle büyük maliyetlerle belediyeye yük oluşturan araç kiralama işinden geçtiğimiz yıl vazgeçtik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bugün belediyemize 17 araç kazandırıyoruz. Bu Sur Belediyesinin sahip olduğu en büyük araç filosu, daha önce küçük araçlar ve eski araçları vardı belediyemizin. Ama artık kendine yetebilen, altyapısı ve araç filosu güçlü olarak kendi hizmetini yapabilecek bir belediye konumuna geldik. Sur Belediyesini devraldığımızda personelline borçlu, maaşlarını ve ikramiyelerini ödemekten aciz bir belediye iken 1 yıllık çalışma sonucunda bütün kamu borçlarını ve personellerine olan borçlarını ödeyebilen ki personele olan borçların tamamını sıfırlamış durumdayız. Üzerine 140 personeli rahatlıkla alıp 100 mahallemizin tamamına hizmet veren bir belediye durumuna geldik. Çöp toplama bakımından Sur Belediyesi daha önce 50 mahalleye tek hizmet verebiliyordu, ama bugün filomuza 10 adet yeni çöp aracı kattığımızdan, Sur'un tamamının çöplerini toplamış olacağız. Kamu kaynaklarının doğru kullanıldığında, belediye imkanlarının doğru alanlarda kanalize edildiğinde, belediyelerin ne kadar çalışabildiğini göstermiş olduk. Sur tarihinin en temiz dönemlerini yaşıyor" dedi.

Konuşmaların ardından belediye bünyesine kazandırılan araçlar ilçede temizliğe başladı.

Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu
Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu
Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu
Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu

Halkların Demokratik Partisi, Sur Belediyesi, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sur Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, ilçe pırıl pırıl oldu - Son Dakika


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