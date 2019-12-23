Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf - Son Dakika

Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf

6 saat önce

DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ...

Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf, System.String[]

DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ BOLGE SORUMLUSU 'ZEYNEL' KOD ADLI MEHMET YAKISIR'IN CENAZESINE KATILDIGI TESPIT EDILDI. FOTO: DIYARBAKIR, (DHA


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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