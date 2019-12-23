Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf - Son Dakika

DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK 'NIN SOZDE KARADENIZ BOLGE SORUMLUSU 'ZEYNEL' KOD ADLI MEHMET YAKISIR'IN CENAZESINE KATILDIGI TESPIT EDILDI. FOTO: DIYARBAKIR, (DHA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor