Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf - Son Dakika

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Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf
6 saat önce
DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ...
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ BOLGE SORUMLUSU 'ZEYNEL' KOD ADLI MEHMET YAKISIR'IN CENAZESINE KATILDIGI TESPIT EDILDI. FOTO: DIYARBAKIR, (DHA
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