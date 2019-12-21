Sur Belediyesi'ne görevlendirme - Son Dakika
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Sur Belediyesi'ne görevlendirme

6 saat önce

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin'in yerine ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Sur Belediyesi'ne görevlendirme, System.String[]

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin'in yerine ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Feyme Filiz Buluttekin'in yerine görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Filiz Buluttekin, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
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