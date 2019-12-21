Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Son Dakika

Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı.

Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı.

(İHA)

Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı
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