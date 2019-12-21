Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Son Dakika

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Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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