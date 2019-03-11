Son Dakika Haberleri: Sur Belediyesinden 140 Personel Alımına Bine Yakın Başvuru Yapıldı

Sur Belediyesinden 140 Personel Alımına Bine Yakın Başvuru Yapıldı

24 dakika önce

Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi 140 personel alımı ilanına çıktı.

Sur Belediyesinden 140 Personel Alımına Bine Yakın Başvuru Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi 140 personel alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan bine yakın vatandaş başvurusunu yaptı. Sona eren başvurular sonucu belediye önünde mülakat kuyruğu başladı.

Diyarbakır Sur Belediyesi, İŞKUR'da yayımladığı ilanında çeşitli kadrolarda 140 personel alımı yapacağını açıkladı. Perşembe günü başvuruların başladığı personel alımı sona erdi. Bine yakın başvurunun olduğu alımda başvuru yapan vatandaşlar belediye binasında mülakata girdi. İlanda yer alan 140 kadrolu ve kontenjan dağılımı şöyle yapıldı; "Büro personeli kadrosuna 33 personel, avukat kadrosuna 1 personel, güvenlik görevlisi kadrosuna 3 personel, mühendis kadrosuna 3 personel, operatör kadrosuna 1 personel, şoför kadrosuna 10 personel, tekniker kadrosuna 6 personel, kaynakçı kadrosuna 2 personel, vasıfsız personel kadrosuna 81 personel alımı yapılacak" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

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