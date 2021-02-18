Sur Belediyesinden 2 bin çocuğa kışlık giysi yardımı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kültür Merkezlerinde eğitim alan ihtiyaç sahibi 2 bin çocuğa kışlık kıyafet dağıttı.

Sur Belediyesi Kültür Merkezlerinde eğitim alan dezavantajlı çocuklara destek sürüyor. Yapılan destekler kapsamında Sur Kaymakamı Çiftçi, belediyenin Sur ilçesinde bulunan Kültür Merkezine gelerek çocuklara giyim yardımında bulundu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Kaymakam Çiftçi, çocukları kendi elleriyle giydirerek onlarla yakından ilgilendi.

Yapılan giyim yardımına ilişkin açıklamada bulunan Kaymakam Çiftçi, çocuklara yönelik her türlü desteği ellerinden geldiği kadar verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Sur ilçesinde bulunan dezavantajlı çocukların durumunun avantaja dönüşmesi için her türlü gayreti verdiklerini aktaran Kaymakam Çiftçi, "Bugün burada 2 bin çocuğumuza kışlık mont yardımında bulunduk. Çocuklarımız bunları iyi günlerde giymesini temelli ediyorum. Çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen başta aileler olmak üzere öğretmenlere de teşekkürler ediyorum" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi ile beraberindekiler bir süre çocuklarla ilgilendikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR