Sur'da aydınlatma talebi

Sur ilçesinde Kıtıbıl Mahallesi sakinleri sokaklarının aydınlatılmasını istiyor.

AZC ve Dicle Vadi Evleri'nin sokak aydınlatma lambalarının yanmaması dolayısıyla hırsızlık olaylarının yaşandığı ileri süren mahalle sakinleri sıkıntının giderilmesini talep etti.

AZC Vadi Evleri Site Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Akyıldız, 450 hanenin bulunduğu bölgedeki sokakların adeta karanlığa mahkum edildiğini, bu nedenle akşamları büyük endişe yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada 450 hanede yaşayanlar gece sokaklarda el fenerleriyle dolaşıyor. Akşam korkudan kimse dışarı çıkamıyor. Çocuklarımızı bırakın parkına göndermeyi, evlerimizin bahçesine bile çıkaramıyoruz. İnsanların can ve mal güvenliği tehlike altında."

Mahallede oturan Şahin Yet de karanlık dolayısıyla tedirgin olduklarını aktararak, "Gece evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Mağduruz, mağduriyetimizi gidersinler." dedi.

Aladdin Tan da güvenlik sorunu yaşadıklarını dile getirerek, "Sokaklarımızın aydınlatılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.