Sur'da Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Kilisesi onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sur'da Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Kilisesi onarıldı - Son Dakika

Sur'da Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Kilisesi onarıldı

16 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Sur bölgesinde bulunan ve 2015 yılında yaşanan terör olayları sırasında zarar gören Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Protestan Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarıldı.

Sur'da Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Kilisesi onarıldı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Sur bölgesinde bulunan ve 2015 yılında yaşanan terör olayları sırasında zarar gören Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Protestan Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarıldı. Bu eserlerin de restore edilmesiyle Sur'da terörden zarar gören vakıf eserlerinin hepsi ayağa kaldırılmış oldu.

2015 yılında yaşanan terör olayları sırasında hedef haline gelerek büyük zarar gören vakıf eserlerin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Son olarak terör olayları sırasında zarar gören Hüsrev Paşa Camisi ve Ermeni Protestan Kilisesi de orijinaline uygun şekilde restore edilerek ayağa kaldırıldı. Osmanlı idaresinin Diyarbakır'daki ikinci valisi Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından 1521-1531 yılları arasında yaptırılan, medrese, kervansaray, imarethane, tuvalet ve abdesthaneden oluşan Hüsrev Paşa Camii Külliyesi ile 18'inci yüzyılda yapılan bünyesinde eğitim birimleri, misafirhane, lojman ve papaz evi bulunan Ermeni Protestan Kilisesi, yeniden hizmete açıldı. Böylece Diyarbakır Sur ilçesinde metruk durumda ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait vakıf kültür varlığı kalmadı.

'70 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI'

Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, Sur içi bölgesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan tüm eserlerin onarımlarının tamamlandığını söyleyerek, "Terörden zarar gören bu eserlerin restorasyonu için bugüne kadar genel müdürlükçe 70 milyon TL harcama yapılmıştır. Vakıf eserlerimizi korumak ve onları gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ersoy, mülkiyeti cemaat vakıflarına ait olan Sur bölgesindeki Keldani Kilisesi ile Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin onarımlarının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda da devam ettiğini kaydetti.


Diyarbakır, CEO, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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