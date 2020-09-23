Sur'da korona virüs tedbirlerine uymayan 2 iş yerine kapama cezası - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayan 2 iş yerine, birer gün süreyle kapama cezası verildi.

Sur ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Tedbirler kapsamında iş yerlerinde denetimler yapılırken, kontroller sırasından 2 iş yerine, farklı tarihlerde 3 kez uyarılması nedeni ile 3 bin 150 lira pare cezası kesildi. Aynı iş yerlerine 4'üncü uyarı nedeni ile birer gün süreyle kapama cezası verildi.

Kapanan lokanta ile tatlıcının kapısına polis ve zabıta ekipleri tarafından "Bu iş yeri Pandemi kurallarına riayet etmediği için geçici süreyle 1 gün kapatma cezası verilmiştir" yazısı asıldı. - DİYARBAKIR