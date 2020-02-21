Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Akın için anma programı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Akın için anma programı - Son Dakika

Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Akın için anma programı

7 saat önce

MUŞ (İHA) – Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 tarihinde şehit düşen Uzman Çavuş Serdar Akın için, isminin verildiği Muş'un Varto ilçesindeki lisede anma programı düzenlendi.

Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Akın için anma programı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 tarihinde şehit düşen Uzman Çavuş Serdar Akın için, isminin verildiği Muş'un Varto ilçesindeki lisede anma programı düzenlendi.


Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Sur'da 2016 tarihinde şehit düşen Serdar Akın için isminin verildiği Varto Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi. Şehidin annesi Fikriye Akın'ın da katıldığı ve duygulu anların yaşandığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardında Şehit Serdar Akın'ın annesi Fikriye Akın sahneye davet edilerek Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi.


Dinimizde Peygamberlikten sonra en büyük makamın şehitlik makamı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Şube Müdürü Şerafettin Yıldız, "Bu acılara ortak olmak için bugün okulumuzda anma programı gerçekleştirdik. Okulumuz şehit ailemizin acılarına ortak olmuş, ellerinden geleni yapmış. Şehidimizin ailesi bize emanettir. Rabbim bizi bu emanete karşı mahcup etmesin" dedi.


Şehit annesi Fikriye Akın ise gözyaşları arasında acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Çok sevindim. Çok mutluyum. Tabi ki oğlum geri gelmez, anılması ve unutulmaması çok güzel bir şey. Devletin bizi unutmaması çok sevindiricidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlumu kaybettikten sonra çok güzel insanlar tanıdım" şeklinde konuştu.


Şehit Serdar Akın'ın özgeçmişi ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi. - MUŞ

Serdar Akın, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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