Sur'da yeni imar alanlarında altyapı çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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Sur'da yeni imar alanlarında altyapı çalışmaları yapılıyor

02.03.2022 11:52
Sur'da yeni imar alanlarında altyapı çalışmaları yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Sur ilçesinin yeni imar alanlarına 12 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometrelik içme suyu hattı döşeyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Sur ilçesinin yeni imar alanlarına 12 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometrelik içme suyu hattı döşeyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin başta içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sur ilçesinde yeni imara açılan alanlarda konut inşaatlarının yükselmesi üzerine harekete geçen DİSKİ, Kıtılbıl ve Yiğitçavuş mahallelerini 2022 yatırım programına alarak, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını oluşturmak için çalışma başlattı.

Yapılacak çalışmalar için planlamalarını tamamlayan ekipler, 57 hektarlık alandan oluşan, Kıtılbıl ve Yiğitçavuş mahallelerine 12 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometrede içme suyu hattı döşeyecek. 12 kilometrelik kanalizasyon hattı mevcut kolektöre bağlanacak. 11 kilometrelik içme suyu hattı da DİSKİ'ye ait Karaçalı su deposundan beslenecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Sur ilçesinin yeni imar alanlarında gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yapılacak teknik görüşmelerin ardından en kısa sürede ihaleye çıkacaklarını belirtti.

İhale aşamasından sonra sahada ekiplerin kanalizasyon ve içme suyu hatları için çalışmaya başlayacaklarını aktaran Tutşi, çalışmalar tamamlandığında Sur ilçesinin yeni imar alanları sorunsuz bir altyapıya kavuşacağını bildirdi.

Tutşi, şöyle konuştu:

"Kent her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. DİSKİ, kentin sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Modern ve konforlu üstyapının yolu, tamamen sağlam bir altyapıdan geçmektedir. Altyapısı sağlam olarak inşa edilen alanlar başta ekonomi olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Sur ilçesinin yeni imar alanında yapacağımız altyapı çalışmaları kentin gelişimine çok büyük katkılar sunacak."

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Diyarbakır, imar, Sur, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sur'da yeni imar alanlarında altyapı çalışmaları yapılıyor - Son Dakika


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