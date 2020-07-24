Sur'da zabıtadan 'yaka kameralı' denetim - Son Dakika

Sur'da zabıtadan 'yaka kameralı' denetim
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde yaka kameralı dönem başladı.
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde yaka kameralı dönem başladı.
6 bin iş yerinin bulunduğu ilçede zabıta ekiplerinin yapacakları denetimlerin şeffaf olması amacıyla Sur Belediyesi'nce kentte ilk kez yaka kameralı uygulama başlatıldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçenin zabıta faaliyetleri bakımından yoğun bir ilçe olduğunu belirterek, " Diyarbakır'ın kalbinin attığı, esnaf yoğunluğu olan ve 6 bine yakın esnafın olduğu Sur içerisinde zaman zaman esnafla zabıtalar arasında sıkıntılar oluşuyordu. Oluşan sıkıntılarda biz hem arkadaşlarımızı daha dikkatli davranmaya teşvik etmek, hem de esnafla olan münasebetlerini düzeltmeleri noktasında bugün farklı bir uygulamaya geçtik. Yaka kamerasıyla arkadaşlarımızın çalışmalarını da takip edeceğiz. Daha şeffaf daha hesap verilebilir ve kamuoyunda olan bütün faaliyetleri paylaşabileceğimiz güzel bir ortama kavuşmuş olacağız. Zaman zaman tezgah kuranlarla zabıtaların sıkıntıları oluşuyordu. Bazen zabıtayı zan altında bırakacak esnafın uygulamaları oluyordu. Bazen sosyal medyada farklı hesaplarda bizi itham altında bırakan açıklamalar oluyordu. Bu uygulamayla inşallah hem biz kendimizi kontrol edeceğiz, arkadaşlarımız daha dikkatli davranacak" dedi. Çiftçi'nin konuşmasının ardından yaka kameraları takılan zabıtalar, Sur ilçesinde ilk denetimlerini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:55
Kaynak: DHA
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