Sur'daki otellere HES kodu denetimi - Son Dakika

Sur'daki otellere HES kodu denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu genelge kapsamında Diyarbakır'ın Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince otellere HES kodu denetlemesi yapılıp, işletmeler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu genelge kapsamında Diyarbakır'ın Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince otellere HES kodu denetlemesi yapılıp, işletmeler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda otellere ve şehir içi toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. Gönderilen genelge doğrultusunda Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı ile kentte bulunan otellerde HES kodu denetimi gerçekleştirilerek, otel işletmecilerine uygulama hakkında bilgiler verdi. Otelleri denetleyen zabıta ekipleri, görevlilerin gelen misafirlerin HES kodu kayıtlarını alıp almadığını kontrol etti. Ekipler, HES kodu incelemesinin yanı sıra, korona virüs tedbirleri kapsamında otellerde alınan tedbirleri de denetledi. Denetimlerde Sur ilçesindeki tüm otel işletmelerinin korona virüs tedbirlerini uyguladığı görüldü.

İlçe merkezindeki cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimlerine de aralıksız devam eden zabıta ekipleri, Gazi Caddesi'nde maske denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların çoğunun maske kuralını uyguladığı görülürken, zaman zaman iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların olduğunu gören zabıta ekipleri vatandaşları da uyardı. - DİYARBAKIR

Sur'daki otellere HES kodu denetimi
Sur'daki otellere HES kodu denetimi
Sur'daki otellere HES kodu denetimi
Sur'daki otellere HES kodu denetimi
Sur'daki otellere HES kodu denetimi
Sur'daki otellere HES kodu denetimi

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sur'daki otellere HES kodu denetimi - Son Dakika

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