Sur'daki tescilli "Diyarbakır evleri" restore ediliyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tahribata uğrayan tescilli 347 Diyarbakır evi, restore ediliyor.

Sur, çukur kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016'dan bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşadı.

İhya ve imar çalışmalarının sürdüğü ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Suriçi kentsel sit alanında yer alan Alipaşa Mahallesi ile terör saldırılarında zarar gören Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerindeki sivil mimarı 347 tescilli Diyarbakır evinin restorasyonu için harekete geçildi.

Bakanlıkça hazırlanan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeler kapsamında TOKİ tarafından restorasyon süreci yürütülüyor.

347 tescilli Diyarbakır evinden 176'sında çalışmalar başlarken, avlusu, cumbası, eyvanı, havuzu, demir ve bazalt işlemeleri bulunan evlerdeki özgün doku korunacak.

Restore edilecek evler yeniden hak sahiplerine teslim edilecek.

Yapılar aslına dönüyor

Restorasyon çalışmalarında yer alan mimar Muhammed Avlar, AA muhabirine, ilçede yer alan geleneksel tarihi evleri aslına dönüştürmeye yönelik restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

İlgili kurumların onayladığı projeler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Avlar, bazı yapılarda söküm işleminin tamamlandığını, imalat aşamasına geçtiklerini aktardı.

Avlar, "Yapının özgün mimari ve dokusuna uygun şekilde geleneksel tipolojiyi de dikkate alarak restorasyonu tamamlamaya çalışacağız. Yapılarda Diyarbakır'a özgü Karacadağ'dan çıkarılan bazalt taşları kullanıyoruz." dedi.

Çalışmaların ilgili kurullar tarafından sürekli takip edildiğini ifade eden Avlar, restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.