Sur Halk Eğitim Merkezi yeni eğitim öğretim yılıne festival havasında başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursların tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi. Festival havasında başlayan etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı.

Dağkapı Meydanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen etkinliğe Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayra, eğitmen hocalar ve çok sayıda kursiyer ve vatandaş katıldı. Yeni eğitim öğretim yılı hakkında bilgi veren Sur İlçe Kaymakamı Çiftçi, Sur'daki her ferde dokunmak istediklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Sur'a ait güzellikleri ülkemize, devletimize ait güzellikleri, milletimizin değerlerini bütün bireylerle paylaşmak istiyoruz. Halk eğitim de bunun için önemli bir araç. Arkadaşlarımız geçen yıl çok güzel çalışmalara imza attılar. Yaklaşık 14 bin surda ikamet eden vatandaşlarımıza kurslar vasıtasıyla ulaştılar. Bu sene de binin üzerinde kursumuz inşallah faaliyete giriyor. Sene başındayız, bu hafta itibariyle eğitim öğretim sezonun başlıyor kurslarımızda. Bu sene de yine hedefimiz 14-15 bine ulaşmak. Güzellikleri paylaşmak. Özellikle kadınlar önceliklerimiz. Dokunmadık birey bırakmak istemiyoruz" dedi.

"Kursiyer sayımızı 20 binin üzerine çıkarmak istiyoruz"

2019-2020 eğitim öğretim yılı kurslarının başlangıcını festival havasında bütün insanların katılımı ile yapmak istediklerini belirten Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayra, "Geçen yıl bin üç kurs açmıştık. Yaklaşık 15 bin kişiye kurs vermiştik. Bunlar, kişisel bakım kursları, okuma yazma, üniversiteye hazırlık, meslek edindirme kursları. Bu yıl hedefimiz bu bin üç sayısını en azında yüzde 50 fazlasına çıkmak. Kursiyer sayımızı 20 binin üzerine çıkarmak. Özelde turistik bir ilçe olan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ilçemizde ilçemiz insanlarına hediyelik eşya yapımını öğretip meslek edindirmek. Boş zamanlarını değerli bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Devletin bu konuda sağladığı çok ciddi imkanlar var. İnsanlarımıza buradan sesleniyorum, bu imkanlardan faydalansınlar" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ozan Kahraman, Sur Gençlik Sanat Merkezi'nde, Sur Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalıştığını kaydetti. Kahraman, "Sanatla alakalı, resimle alakalı dersler veriyorum. İnsanlara sanatı tanıtmak, sanatı sevdirmek, bu tarz şeyleri göstermek. Herkesin katılabileceğini göstermek, çizebileceğini inandırmak. Şuan 20'ye yakın kursiyerim var. Tabi yıl içerisinde bu arıyor, azalıyor. Bugüne kadar 200'de fazla öğrenci yetiştirdim" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Nur Kaya ise eğlendiğini, iyi geçtiğini, herkesi izlediklerini, pinokyolarla çok güzel hareketler yaptıklarını kaydetti. Etkinlik, katılımcıların oyun havaları oymasıyla devam etti.