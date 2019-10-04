Sur Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslar tanıtıldı

Diyarbakır Sur Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kursların tanıtımı amacıyla etkinlik yapıldı.

Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayran, Dağkapı Meydanında düzenlenen etkinlikte, kursların 7 Ekim'de açılacağını, kurs başlangıcının ilgi uyandıracak bir festival havasında olmasını istediklerini söyledi.

Geçen yıl bin 3 kurs açtıklarını, yaklaşık 15 bin kursiyere ulaştıklarını aktaran Kayran, şöyle konuştu:

"Ulaşmadığımız insan kalmasın istiyoruz. Sur halkının ulaşabildiğimiz her bir ferdine ulaşmak, kurslardan faydalanmalarını sağlamak, okuma yazma öğretmek, meslek edindirmek, üniversiteye hazırlamak istiyoruz. Turistik bir ilçe olduğumuz için özellikle hediyelik eşya üretimini önemsiyoruz. Bunun için örnek stantlar da kurduk."

Kayran, Dağkapı Meydanında düzenledikleri etkinlikte, folklor ekibinin gösterisi ile deri, resim ve gümüş stantlarının yer aldığını, stantlarda üretilen ürünleri de etkinliğe katılacak olan vatandaşlara hediye edeceklerini belirtti.