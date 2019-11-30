Sur Kızılay ailesinde mağdurlara her sabah çorba ikramı

Diyarbakır Sur Kızılay Derneği her sabah yüzlerce ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ikramında bulunup, kimsesiz yaşlıların evlerine sabah, öğle, akşam yemek servisi yapıyor.



Sur ilçesi Kızılay Derneği her sabah çocuklar, öğrenciler, mağdur insanlar, işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Kızılay derneği, sabahları çorba dağıtımının yanı sıra, daha önce tespit edilmiş yaşlı kimsesiz vatandaşların evlerine sabah, öğlen ve akşam yemekleri bırakılıyor. Masrafların Kızılay tarafından yapıldığı ve çalışmaların gönüllülük esasına dayandığı belirtildi.



"Onların sadece bir duasını alıp ellerimizi ihtiyaçlarına uzatmak istiyoruz"



Sur İlçe Kızılay Başkanı Recep İdikut, Kızılay ailesi olarak Diyarbakır'da sabahları saat 07.00'de onlarca kişiye, bazen de 150, 200 kişiyi bulan mağdur, fakir, ihtiyaç sahibi insanlara sabah sıcak çorba ikram ettiklerini söyledi. İdikut, "Kızılay olarak aynı zamanda öğlenleri de tek başına yaşayan Sur içerisinde mağdur insanlarımıza da sefer taslarında hem öğlen hem de akşam yemeklerini koyarak evlerine, kapılarına götürüp sıcak ekmeklerini veriyoruz. Boş sefer taslarımızı alıp geri geliyoruz. Amacımız kendi insanımıza sahip çıkmak, onları kucaklamak. Onların gerekli ihtiyaçlarını sağlamaktır. Buradaki bütün ihtiyaçları Kızılay ailesi karşılıyor. Burada yaş önemli değil. Çocuklar geliyor, öğrenciler geliyor. Sokakta işe giden iş sahipleri geliyor. Mağdurlar, sokakta yaşayanlar geliyor. Kızılay'ın kapısı herkese açık. Herkese bir çorbamızı için diyoruz. Sur 112 bin nüfuslu bir ilçemiz. Geçmişte yaşanan çok olumsuzluklar neticesi itibariyle Sur'da büyük bir mağduriyet var. Sur zaten fakir bil ilçemiz. Sur'un içerisinde bire bir evlere gidip tespit ettiğimiz, tek başına yaşayan yaşlılarımıza hem sahiplenmek hem de onlara gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için kapısını çalıyoruz, tespitini yapıyoruz. 1928 doğumlu olan var. 1930-34 doğumlu olanlar var. Bunlar yaşlı nene ve dedelerimiz. Onların sadece bir duasını alıp ellerimizi ihtiyaçlarına uzatmak istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR