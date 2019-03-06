Son Dakika Haberleri: Sur Olaylarında Zarar Gören Kurşunlu Camii İbadete Açılıyor

Sur Olaylarında Zarar Gören Kurşunlu Camii İbadete Açılıyor

41 dakika önce

Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.

Sur Olaylarında Zarar Gören Kurşunlu Camii İbadete Açılıyor, System.String[]
Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.

4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan tarihi Kurşunlu Camii, yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanması ile yeniden ibadete açılıyor. 1516 yılında inşa edilen cami, yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılacağı Regaip Kandili programı ile ibadete açılacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

PKK, Kurşunlu, Sur, Güncel
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