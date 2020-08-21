Sur sokaklarında elektrikli faytonla nostalji - Son Dakika

- Sur sokaklarında elektrikli faytonla nostalji

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yerini alan faytonlar vatandaşlara adeta nostaljiyi yaşattı. Elektrikli faytonların yerini aldığı Sur Gazi Caddesinde vatandaşlar, caddenin araç trafiğine kapatılıp, eskiyi andıran projelerin olmasının daha güzel olacağını dile getirdi.

Tarihi Sur ilçesinde 1993 yılına kadar faytonlar yerini alırken, 1993'den itibaren yerini otomobiller aldı. Eskinin izinin kalmadığı Sur'da yaklaşık 3 yıl önce elektrikli faytonlar yer aldı. Sur'da uzun aradan sonra tekrar Gazi Caddesinde vatandaşlara hizmet veren elektrikli faytonlar, adeta nostaljiyi yaşattı. Elektrikli faytonların yerini aldığı Sur Gazi Caddesinde vatandaşlar, caddenin araç trafiğine kapatılıp, eskiyi andıran projelerin olmasının gelen turistleri de rahatlayacağını, böyle olmasının daha güzel olacağını dile getirdi.

"Sur içi trafiği kaldırmıyor, böyle faytonların olması iyi olur"

Fayton işletmecisi Hüseyin Çiçek, geçmişte önce atlı faytonlar olduğunu, ulaşım aracı olarak kullanıldığını belirtti. Diyarbakır'da 1993 yılından itibaren faytonların tamamen kalktığını dile getiren Çiçek, "Bizde bu elektrikli fayton girişiminde bulunduk. Çevre dostu olarak biz bu faytonumuzu kullandık, fosil yakıt kullanmıyoruz. Tamamen elektriklidir. Nostalji diyebiliriz. Geçmişimizde gelin arabaları olarak faytonlarımız çok güzel süslenirdi. Faytonlar konvoy halinde Diyarbakır'ı gezerlerdi. Bu şekilde böyle bir girişimde bulunduk. Son 3 yıldır biz bu faytonu getirdik. Hemşerilerimizin de çok güzel ilgisini çekiyor. Çok beğeniyorlar, bizi tebrik ediyorlar. Gerek hayvanların gördüğü eziyetin önüne geçmemiz için, gerek nostalji yapmamız için tebrikler alıp, teşekkür ediyorlar. Genelde rezervasyonla çalışıyoruz. Rezervasyonumuz olmadığı vakit Dağkapı'da duruyoruz. Kısa turlar atıyoruz. Gelin arabası olarak hizmet veriyoruz. Hz. Süleyman Camisi, Ongözlü Köprü, tarihi yerleri geziyoruz. Diyarbakır'ı tanıtıyoruz. Kendimizce, bilgimizce bunu yapıyoruz. Sur içi trafiği kaldırmıyor, zaman zaman çok sıkışıklık oluyor. Bu faytonlardan olması çok iyi olur. Esnafta rahatlar, gelen turistler de rahatlar. Pandemi döneminde biz gelen misafirlerimizi maskesiz bindirmiyoruz. Daha önce 5 kişi alıyorduk, şuan 3 kişiden fazla almıyoruz" dedi.

Faytona binen vatandaşlardan Merdan Berti, Diyarbakır'da böyle şeylerin olmasına çok sevindiğini ifade etti. Faytona üzgü caddenin ve eskiyi andıran projelerin olmasının daha güzel olacağını kaydeden Berti, "Gezdik gayet güzel. Yaşımızdan dolayı, televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla güzel bir şeyler yaşattı bize" şeklinde konuştu.