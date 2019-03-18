Sur Yapı, 15 Projeyle Arap-Türk Gayrimenkul Fuarı'na Katılacak

Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından Sur Yapı, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak "13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi"nde, İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıtmaya hazırlanıyor.

Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından Sur Yapı, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak "13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi"nde, İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıtmaya hazırlanıyor.





Sur Yapı açıklamasına göre, özel sektörün en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firmalarından Sur Yapı, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek '13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne katılacak. Alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan Türkiye'nin en etkin fuarında Sur Yapı, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Körfez ülkesi vatandaşlarını Antalya Projesi ve İstanbul'un 12 ilçesindeki toplam 14 projesiyle tanıştıracak.





Çeyrek asırlık deneyimiyle Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden şirket, Antalya ve Semt Bahçekent projelerinin maketleriyle katılacağı Arap-Türk Gayrimenkul Fuarı'yla Körfez ülkelerinden vatandaşlara ve yatırımcılara Türkiye'den konut, ofis ve dükkan sahibi olma olanağı sunacak.





İstanbul ve Antalya'dan toplam 15 projesini tanıtacak











Fuarda, İstanbul Avrupa yakasında Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Eyüp'te Axis İstanbul Ofis, Güneşli'de Mirage Dükkan projelerini, Anadolu yakasında ise Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi projeleri de tanıtılacak.





Antalya'da, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğiyle yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alacak.





Ayrıca, Semt Bahçekent ve Antalya projelerinin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergilenecek.





Çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcı, projeden alım yaptı





Açıklamaya göre, Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, yeşil ve mavinin iç içe olduğu kentin özüne uygun modern, 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir inşa ediyor. Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi.



Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden, dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 25 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.





Sur Yapı Antalya Projesi'nde tamamı peşin ödemelerde 170 bin liradan başlayan konut fiyatları, hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı yoğun ilgi görüyor.





Antalya'nın "Şanzelize"si Sur Cadde olacak





Projede yer alan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkati çekiyor. 1,3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni "Şanzelize"si havası yansıtılacak.





Söz konusu projede yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alana da yer verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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