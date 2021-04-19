Sur Yapı Antalya'da 678 daire daha teslim edildi

Sur Yapı tarafından tamamlanıp geçen ay Antepe AŞ'ye teslim edilen Park Etabı'ndaki E ve D parselindeki 10 blokta 678 dairenin daha anahtar teslimi yapıldı.

Sur Yapı açıklamasına göre, Sur Yapı Antalya Projesi'nin kademeli olarak tamamlanan parsellerinde teslimler tüm hızıyla devam ediyor. Park Etabı'ndaki D ve E parselinin iskan işlemleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'yla koordineli şekilde geçen ay tamamladı. Antepe AŞ'ye teslim edilen D ve E parselindeki 10 bloktaki 678 dairenin anahtarları da salgın nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sur Yapı'nın 8 milyar TL'lik yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği Sur Yapı Antalya Projesi'nin ilk anahtar teslimleri 2020 Haziran ayında, A parsel 9 blokta 606 dairede gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde ise 963 dairenin daha teslimi yapılacak.

"Tüm hak sahibi vatandaşlar etap etap evlerine kavuşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sur Yapı tarafından inşaatın devam ettiğini belirterek, "Biz de vatandaşlarımıza kira desteği vermeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Bugün 472 hak sahibinin evlerini teslim ediyoruz. Şimdiye kadar Antalya için taş taş üstüne koyan, emek veren, bu projeyi başlatan, yürüten herkese, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sur Yapı'nın kıymetli çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine teşekkür ediyorum. Proje son hızıyla devam edecek ve tüm hak sahibi vatandaşlarımız etap etap evlerine kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.

"Sur Yapı ailesi büyümeye devam ediyor"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da Antalya'da inşa ettikleri yeni şehrin adım adım gerçeğe dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Antalya projemizin ilk etabı olan Park Etabı'nın 606 daireden oluşan 9 bloklu A parselinde, 2020 Haziran ayında teslimlerle birlikte yaşamı başlatmıştık. E ve D parsellerindeki 472'si hak sahiplerinin olmak üzere toplamda 678 dairenin daha teslimiyle Sur Yapı ailemiz büyümeye devam ediyor. Bu parsellerdeki dairemizin geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile iskanlarını almıştık. Biz de dairelerimizi tamamlayıp Antepe'ye teslim ettik. Nihayet bugün, gerçekleştirilen törende daire sahiplerimiz evlerinin anahtarlarına kavuştu. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı çatısı altına giren yeni daire sahiplerimize evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamalarını diliyorum.

İnşa sürecini hızla gerçekleştirirken hak sahiplerine verdikleri kira desteği için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, projenin tüm süreçlerinde destek olan başta Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere Antepe AŞ'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı çalışanlarına bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."