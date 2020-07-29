Sur Yapı Antalya Projesi'nde hayat başlıyor - Son Dakika

Sur Yapı Antalya Projesi'nde hayat başlıyor

Sur Yapı'nın, Antalya Kepez Santral bölgesinde 8 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirdiği, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi kentsel dönüşüm projesinde Antepe'ye teslim edilen 460 dairenin anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturdu.

Sur Yapı Antalya Projesi'nde hayat başlıyor, System.String[]

Sur Yapı'nın, Antalya Kepez Santral bölgesinde 8 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirdiği, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi kentsel dönüşüm projesinde Antepe'ye teslim edilen 460 dairenin anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturdu. İlk hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin teslimleri de eş zamanlı gerçekleşti.

Haziran ve Temmuz ayından bugüne dek Antalya Projesi'nde 562 dairenin satışını gerçekleştiren Sur Yapı, sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan bin 800 dairenin bin 500'ünün daha teslimini yapmayı ve akabinde F,C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planlıyor. Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı'nın, dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen Antalya Projesi'nde ilk evler teslim edildi. Daha önce Sur Yapı tarafından Antepe'ye teslim edilen 460 dairenin anahtarları ilk hak sahipleriyle buluştu. Hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin de teslimiyle Sur Yapı ailesi daha da büyüdü.

"Tüm dünyaya referans bir projenin ilk etabında teslimlere başladık"

Teslimler vesilesiyle bilgi veren Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener; "Eylül 2017 tarihinde ilk hafriyatına başladığımız gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projemizin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Antalya'nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip Sur Yapı'nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Tüm bunları yaparken kalite, sağlamlık ve estetikten asla taviz vermedik. İlk hak sahipleri tesliminin önce hak sahiplerine, Büyükşehir Belediyesine, Antalya'mıza ve firmamıza hayırlı olmasını dileriz. Projenin teslim edilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, Antepe A.Ş 'ye, projenin finansmanını üstlenen ve bizlerden proje boyunca desteğini esirgemeyen Ziraat Bankası'na ve yönetimine, inşaatta emeği geçen yöneticisinden işçisine, tedarikçisinden taşeronuna özellikle A Parsel müteahhiti Simya Mimarlığa ve tüm Sur Yapı çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz" diye konuştu.

"İnşaatlarımızı hiç durdurmadık"

Ekener; 2018'den bugüne kadar dolar bazında neredeyse %90, inşaat maliyetlerinde ise %50 oranında artış olmasına rağmen hiçbir zaman inşaatlarımızı durdurmadık. Bildiğiniz gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çaplı bir salgını hep birlikte yaşıyoruz. Pandemi süreci hem sağlık hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından bu zamana kadar insanlığın hiç deneyimlemediği bir süreci yaşattı bizlere. Hemen her sektör durma noktasına geldi. İnşaat sektöründe de şantiyeler durdu, satış ofisleri bir süreliğine kapatıldı. Sur Yapı olarak aldığımız tedbirlerle ve Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı rehberlere uygun şekilde hareket ederek Antalya şantiyemizde mümkün mertebe çalışmalarımıza devam ettik. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen elimizden ne geliyorsa yaptık ve işimizin başında olmayı sürdürdük. Ne mutlu ki, projemizi teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Hız kesmeden diğer parsellerimizde de teslimlere hazırlanıyoruz"

Ekener; "Sadece Haziran ve Temmuz aylarında 562 dairenin satışını gerçekleştirdik. Şüphesiz bunda, hükümetimizin ve kamu bankalarımızın açıkladıkları destek paketleri ve bunun yanı sıra sektör olarak başlatılan ek indirimli kampanyaların büyük rolü bulunuyor. Bugün 460 dairenin anahtarını hak sahiplerimizle buluşturmanın yanı sıra Sur Yapı olarak 200 dairenin de teslimlerini eş zamanlı gerçekleştirdik. Sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan bin 800 dairenin bin 500'ünün daha teslimini yapmayı planlıyoruz. Akabinde F,C ve B parsellerin teslimleri belli periyotta planlanmaktadır" diye devam etti.

"Hem Antalya ekonomisine hem de Antalya esnafına destek olduk"

Proje inşaatı boyunca Antalya ekonomisine ve Antalya esnafına destek olduklarını ifade eden Ekener; "Antalya Projesi'nin inşası süresince hedefimizi sadece daireleri bitirmeye odaklamadık; kentin değerine değer katan uluslararası bilinirliliğe sahip referans bir proje inşasını da gerçekleştirdik. Antalya Projesi kısa sürede bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdi. Hem ekonomimize hem de bölge esnafına destek sağladık. Belediyemizin parklar, okullar, tramvay istasyonları gibi sosyal donatıları tamamlaması sonrasında "Sur Yapı Antalya" projesinin Antalya'nın nezih ve kaliteli yaşamın sürdürüldüğü en değerli proje olacağını düşünüyoruz" diye devam etti.

"Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı"

Ekener, "Antalya Projemiz, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası ziyaretler yapıldı

Antalya Projesi, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecinde uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Projeyi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ziyaret etti, yerli ve yabancı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar incelemelerde bulundu. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi'ne teknik geziler düzenledi. Şimdiye kadar Antalya Bilim Üniversitesi'nden; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık, Akdeniz Üniversitesi'nden ise Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören 346 öğrenci, 18 öğretim görevlisi eşliğinde projeyi gezdi. Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcileri de ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında Sur Yapı Antalya şantiyesine gerçekleştirilen teknik geziye, 65'i yabancı üst düzey bürokrattan oluşan, yaklaşık iki yüz kişilik heyet katıldı.

Sur Yapı Antalya projesi, Avrupa Birliği'nin 2020 programında "Akıllı Kent" olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden birisi seçildi. Aynı zamanda proje, çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında da ödül kazandı. Proje, Management Plus tarafından her yıl organize edilen "5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde ise "En iyi Dönüşüm Projesi"; geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Sign Of The City ödüllerinde ise "Türkiye'nin En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi. geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'nin önemli gayrimenkul platformlarından olan ve sektör otoriteleri tarafından verilen Sign of the City ödüllerinde100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı kategoride 'En İyi Kentsel Dönüşüm' ödülüne layık görüldü. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sur Yapı Antalya Projesi'nde hayat başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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