Sur Yapı'dan sağlık çalışanlarına özel konut indirimi

Sur Yapı, tüm kampanyalarına ek sağlık çalışanlarına özel 15 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, kamu bankalarınca açıklanan yeni kredi paketine tüm projelerinde geçerli "Rahat bi Nefes Al" kampanyasıyla destek veren şirket, salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını unutmadı.

Sur Yapı, rahat bir nefes alınmasını sağlayan sağlık çalışanlarına özel, kampanyalara ek olarak 15 bin liraya varan ek indirim sunacak. İndirim tutarı 1+1 ve 2+1 dairelerde 10 bin lira, 3+1 ve 4+1 dairelerde ise 15 bin TL şeklinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, içinde bulunulan pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterip kendilerine rahat bir nefes aldıran sağlık çalışanlarına kampanya içerisinde özellikle teşekkür etmek istediklerini bildirdi.

Onlar için İstanbul'da uyguladıkları yüzde 20 ve Antalya'daki yüzde 10 büyük indirime ilave olarak 15 bin liraya varan ek indirimler sunduklarını anlatan Elmas, burada indirimden ziyade sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını tekrar hatırlatmak, farkındalığı arttırmak ve onları düşündüklerini göstermek istediklerini vurguladı.

12 ay ödemesiz, 180 aya varan vade imkanı

Açıklamada verilen bilgiye göre, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren kampanyada, 15 yıla varan vadeyle ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0,64 faizle finansman sağlanıyor.

Kampanya dahilinde İstanbul projelerinde azami 750 bin TL kredi kullanılabiliyor. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 80'lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0,64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmiyor.

Antalya Projesi'nde ise kişi başına verilen kredi miktarı 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan kısım için yüzde 0,64 faiz uygulanabiliyor.

Kampanya; İstanbul'un iki yakasında, 10 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ile Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya Projesi'nde geçerli olacak.