Konut projeleri pandemide yüzde 90 doluluğa ulaştı

'Mis Gibi Hayat' adında yepyeni bir kampanyayı hayata geçirdiklerini belirten Sur Yapı, Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sur Yapı projeleri, az katlı mimari ve sürdürülebilir özel çevre düzenlemeleriyle pandemi dönemiyle birlikte kısa sürede yüzde 90 oranında doluluğa ulaştı. Bu yönlerimizi daha fazla geliştirerek Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını hayata geçiriyoruz. Evlerimizin dış mekanla bütünleşen fonksiyonel yönlerini ön plana çıkıyoruz" dedi.

Gayrimenkul sektörünün geniş portföye sahip firmalarından Sur Yapı, 'Mis Gibi Hayat' konseptiyle konut sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlattığını açıkladı. Sur Yapı tarafından yapılan açıklamada, az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemeleri ve dış mekanla bütünleşen fonksiyonel yönleriyle bir yaşam vaat ettiğini duyuruldu.

"TÜRKİYE'NİN İLK YEŞİL KAMPANYASINI BAŞLATTIK"

'Mis Gibi Hayat' kampanyasıyla ilgili bilgi aktaran Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Kampanyamızla tüm projelerimizde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdiğimiz çevre düzenlemelerini ön plana çıkarıyoruz. 'Mis gibi Hayat' kampanyamızla projelerimizde tasarladığımız yaşamları anlatıyoruz. Günümüzün değişen şartlarına göre değişen talep ve ihtiyaçları nasıl hayal ederek karşıladığımızı anlatıyoruz. Pandemiyle değişen trendlere getirdiğimiz yenilikçi mimari çözümlere vurgu yapıyoruz. Bu dönemde oluşan ihtiyaçlarla biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Üzerine koyduğumuz yeniliklerle birlikte yaşanabilir fonksiyonları anlatmak istedik ve bunu bir kampanya haline getirdik. Böylece de Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlattık. Adını da "Mis Gibi Hayat" koyduk" dedi.

"HER PROJEMİZDE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ALTERNATİF SUNUYORUZ"

Elmas; proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kampanyamızda her projemizin bir yaşam vaadi olduğunu anlatıyoruz. Bu yaşam vaadi birincil olarak az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemesi ve ikincil olarak evlerin yaşamla dış mekanı birleştiren fonksiyonel yönleri. Örneğin Sancaktepe'de yer alan Muhit projemizin geniş iç bahçesinin içerisinde insanların yaz – kış aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri her birinin ayrı teması olan 6 adet 10 -30 metrekare arasında değişen açık hava odaları tasarladık. Sadece bu projemizde 42 farklı ağaç ve bitki öğesine yer verdik. Bunlarla birlikte zen bahçeleri, koku odaları, piknik alanları gibi geniş meydanlar oluşturduk.

Projelerin sadece iç avlusunda değil hemen her köşesinde suyla bütünleşen peyzaj öğelerine yer verdik. Her projemizin bir yaşam vaadi var. Yine Kağıthane'de yer alan Tempo City projemiz hem mimarisi hem 15. Katta bulunan şehir manzaralı havuzuyla hem diğer sosyal donatıları hem de çevresiyle Tempolu dinamik bir yaşam vaat ediyor. Maltepe'de yer alan YeşilMavi projemiz ise şehrin içinde hem orman hem deniz manzarası bulunuyor. Her projemizde mutlaka geniş peyzaj öğeleriyle, temiz havayla, doğayla iç içe bir alternatif sunuyoruz. Yıllardan gelen bilgi birikimimizi, esnek mesleki zekamızı ve teknolojinin getirdiği imkanları buluşturduk, 'mis gibi bir hayat' yaşamak isteyenler için özenle hazırlanmış projelerimizi beğeniye sunduk. Herkesi, kampanyayla sunduğumuz fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz."

"PROJELERİMİZ PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 90 DOLULUK ORANINA ULAŞTI"

Yakın zamanda teslim edilen projelerinin kısa sürede yüzde 90 oranında doluluğa eriştiğini belirten Altan Elmas, "Pandemi dönemiyle birlikte yakın zamanda teslim ettiğimiz tüm projelerimizin kısa sürede yüzde 90 oranında doluluğa ulaştığını gördük. Örneğin geçtiğimiz aylarda teslim ettiğimiz Lavender projemiz 3 ay içerisinde yüzde 85 oranında doluluğa ulaştı. Birkaç ay öncesinde teslim ettiğimiz Gölbahçe Projemiz, keza yine ondan birkaç ay önce teslim ettiğimiz İlkbahar projelerimiz çok kısa zamanda yüzde 90 doluluğa ulaştı. Normalde teslim sürelerinden bir yıl sonra elde edeceğimiz bu doluluk oranına çok kısa sürede ulaştık. Pandemiyle birlikte bütün projelerimiz çok kısa zaman içerisinde yüzde 90 seviyesinin üstünde doluluğa geldi. Bunun temel sebebini sorgulayıp araştırdığımızda Sur Yapı kalitesi ve işçiliğinin payı olduğu gibi, pandemiyle uyumlu olması ama asıl temel tercih nedeninin insana özelleştirdiğimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj özellikleri olduğunu gördük. Bu nedenle 'Mis Gibi Hayat' adıyla kampanyamızı hayata geçirdik" diye konuştu.

"2021 YILINI TESLİM YILI OLARAK İLAN EDECEĞİZ"

2021 yılında kampanya kapsamında yer alan Sur Yapı projelerini teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Elmas; "Bir yandan teslimine devam ettiğimiz bir yandan da 2021 yılı itibarıyla teslimlerine başlayacağımız projelerimizle 2021 yılına 'teslim yılı' olarak hazırlanıyoruz" diye belirtti.

PROJELER HAKKINDA

İstanbul'da yer alan 9 proje ile Antalya'da inşa edilen Sur Yapı Antalya projesi kampanya kapsamında yer alıyor.

Kampanya kapsamında yer alan projelerin konseptlerinin yanı sıra güçlü lokasyonlarıyla da dikkat çektiğini duyuran Sur Yapı projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı;

MUHİT SANCAKTEPE, AÇIK HAVA ODALARI

"Sancaktepe'de yer alan Muhit Projesi, evlerin büyük bir kısmının iç avluya baktığı, geniş yeşil alanları ile hem çekirdek ailelere hem de geniş ailelere özledikleri yaşamı sunuyor. Projede, az katlı mimari, geniş iç avlusu, yemyeşil peyzajı ve sosyal donatıları ile yaz kış vakit geçirebilecek alanlarla ön plana çıkıyor. Geniş peyzaj içeresinde 42 farklı ağaç türünün kullanıldığı projede ağaç altlarına özel tasarlanmış banklarda ve geniş çim alanlarında rahatça oturarak dinlenme imkanı sunuluyor. Projede ayrıca, müzik odası, koku odası, şifa odası gibi isimlendirmelerle niteliğine uygun bitkilendirilmiş, peyzaj içerisinde farklı noktalarda konumlandırılmış 6 adet açık hava dinlenme odası yer alıyor. Balkon ve odaların peyzaj alanlarına baktığı, gül bahçesi, zen bahçesi gibi çiçeklerle donatılmış, mis kokulu bahçelerin içinde, kitap okuyabilecek, müzik dinleyip keyifle kahve içilebilecek yaşam alanları sunuluyor. Projenin 2021 yılında teslimine başlanacak.

YEŞİLMAVİ; PANOROMİK DENİZ VE ORMAN MANZARASI

Sur Yapı'nın Maltepe'de inşa ettiği Yeşil Mavi Projesi, şehir içinde hem orman hem de deniz manzarasına sahip. 16 farklı ağaç türünün kullanıldığı peyzaj alanın yanı sıra kaskatlı şelaleleri ve göletleriyle yeşil ve mavinin tam anlamıyla buluştuğu yer konumunda. Dubleks, geniş teras ve balkonlu dairelerin ön plana çıktığı YeşilMavi'de, konforlu yaşam alanları sunuyor. Her zevke uygun daireler arasında özellikle üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor. YeşilMavi'de dört blokta bulunan dairelerinin neredeyse tamamı önü hiçbir zaman kapanmayacak deniz manzarasına sahip. Ayrıca modern mimariye sahip projede geniş pencereler deniz ve orman manzarasına açılıyor. 2021 yılında teslimine başlanacak proje, gün ışığından da maksimum seviyede yararlanma imkanı sunuyor.

TOPKAPI EVLERİ; GENİŞ AVLU

Topkapı Evleri, avlu ve iç bahçe konsepti, az katlı mimarisi, avantajlı lokasyonu, peyzaj donatıları ile İstanbul'un kalbinde ayrıcalıklı bir yaşam vaat ediyor. Topkapı Evleri, geniş avlusunun her metrekaresinde yeşillikler arasında vakit geçirilebilecek nefes alma imkanı sağlıyor. Projede yer alan peyzaj alanları bununla sınırlı kalmıyor. Su sesinin verdiği dinginlikle güne zinde ve mutlu başlama imkanı sunarken yürüyüş yolları, ahşap oturma alanları, köprüler, çim aktivite alanları, çocuk oyun alanları, pergola altı dinlenme alanlarıyla her yaştan insanın vakit geçirebileceği 'Mis Gibi Hayat' sunuyor. Projenin teslimine 2021 yılında başlanacak.

TEMPO CİTY; TEMPO'LU BİR YAŞAM

Kağıthane bölgesinde AVM'ler, restoranlar ve iş merkezleriyle çevrili Maslak'ın yanı başındaki konumuyla Tempo City, hem mimarisi hem sosyal donatıları hem de bulunduğu lokasyon bakımından 'Tempo'lu bir yaşam' vaat ediyor. Levent ve Mecidiyeköy'e 5 dakikalık mesafede yer alan projenin teslimine 2021 yılında başlanacak.

ŞEHİR KONAKLARI; AÇIK HAVA ŞÖMİNELERİ

Sur Yapı'nın Ümraniye'de inşa ettiği, modern konak tarzı, yeni nesil, az katlı ve geniş balkonlu ferah bir yaşam imkanı sunan Şehir Konakları'nın inşasında sona gelindi. 2020 Aralık ayında ilk teslimlerine başlanacak projede giriş katlarda bulunan dairelerin önündeki geniş yeşil alanlar suyolları ile çevreleniyor. Blokların tümünde salon ve mutfak cepheleri peyzaj alanlarına bakıyor. Site içerisinde bulunan 450 m² koru alanının her mevsim yeşil olması için 21 farklı ağaç türüne ve mevsimsel geçişi belirten bitki türlerine yer veriliyor. Ağaç ev, macera parkı, süs havuzları ve köprüler ile koru alanı dinginlik ve huzuru Şehir Konakları sakinleri ile buluşturuyor. Buna ek olarak, kapalı havuz, sauna, kafe, çim teras alanları, amfi oturma alanları, macera parkı, açık hava şömine alanları da projeyi cazip kılan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

BAHÇEYAKA ISPARTAKULE; KOKU TARLALARI

Ispartakule'ye yeni bir yeşil yaka kazandıracak olan Bahçeyaka Ispartakule projesi, Küçükçekmece gölü manzarasına sahip ve lokasyonu ile de avantaj sağlıyor. Projenin öne çıkan özellikleri arasında, koku tarlaları ve bahçelerin yer aldığı projenin peyzajında lavanta, kekik, leylak, biberiye, adaçayı, papatya, zambak, karanfil gibi birbirinden renkli çiçek ve bitkiler yer alıyor. Rengarenk bahçelerde doyasıya oynayacak olan çocuklar için ayrıca oyun vadisi ve oyun parkları da projedeki yerini alıyor.

SUR YAPI İLKBAHAR'A, HEMEN TAŞINMA İMKANI

Sur Yapı'nın İstanbul Sultanbeyli ilçesinde inşa ettiği İlkbahar projesi, 3. köprüye komşu konumda yer alıyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran İlkbahar Projesi, iki etaptan oluşuyor. Kırmızıdan yeşile dönen bitki örtüsüyle baharın her halini yaşama fırsatı sunan Sur Yapı, her mevsimde ilkbaharın sıcaklığını sunuyor. Geniş meyve bahçeleri, gül ve lavantalı bahçeleriyle şehir içinde kendi yaşam alanını oluşturan projede, yüzme havuzları, fitness salonlar, sauna gibi pek çok sosyal tesis, pergola altı dinlenme alanları, çınar altı dinlenme bölümleri, su kenarı yürüyüş yolları, kafe alanları yer alıyor.

EXCELLENCE KOŞUYOLU; AKILLI EVLER

Excellence Koşuyolu evlerinde yazın güneşin keyfini yaşatacak teraslar ve geniş balkonlar bulunuyor. Balkonlarında bitki yetiştirilebilecek, kahve içilecek, ailece yemekler yenebilecek, şehrin manzarasını seyre dalıp huzuru yakalayabilecek bir yaşam vaat ediyor. Projenin dokusu, mimarisi, lokasyonu, akıllı ev sistemleri "mükemmellik" çatısı altında buluşuyor.

Tarihi Yarımada, Adalar ve Kız Kulesi manzarasını içinde barındıran proje çiçeklerle donatılmış envai çeşit bitkilerin kokusu eşliğinde dinlenme olanağı sunan büyük park alanıyla, hayatın stresini geride bırakmayı, her an doğayla iç içe olma imkanı sağlıyor. Proje sahip olduğu tüm alanlarıyla stresten uzak, hayata es verip nefes almaya çağırıyor. Proje teslimlerine 2021 yılında başlanacak.

SUR YAPI ANTALYA; MODERN BİR ŞEHİR

Park, Sur Cadde ve Turkuaz sitesinden oluşan Sur Yapı Antalya projesinin ilk etabı olan Park Etabının teslimlerine Haziran ayında başlandı. 660 dairenin teslim edildiği ilk etapta 900 konutun daha teslimine başlandı.

SUR CADDE; "ANTALYA'NIN ŞANZELİZESİ"

Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçirdiği Antalya Projesi'nin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe – restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Sur Yapı Antalya'nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı yüzde 60 seviyesine geldi.

TURKUAZ SİTESİ; "SUYLA GELEN MEDENİYET"

Sur Yapı Antalya Projesi'nin merakla beklenen Turkuaz sitesinin inşası hızla devam ediyor. "Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. 'Mis Gibi Hayat' konsepti içinde yer alan Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

ÖDEMELER HAKKINDA

'Mis Gibi Hayat' kampanyası ile İstanbul projelerinde tamamı peşin, peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 indirimle, 0,99 kredi oranıyla 120 aya kadar vade imkanı sunulacak. Antalya projesinde ise tamamı peşin, peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 10 indirim ve 0,99 vade oranıyla 120 aya kadar kredi imkanıyla daireler satışa sunulacak. Sur Yapı, tüm projelerinde ayrıca firma bünyesinde kişiye özel 48 aya kadar vade farksız ödeme planı imkanı da sunulacak."