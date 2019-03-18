Sur Yapı Göz Dolduran Projeleriyle Arap - Türk Gayrimenkul Fuarı'nda

Özel sektörün en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firmalarından Sur Yapı, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek '13'üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne katılacak.

Özel sektörün en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firmalarından Sur Yapı, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleşecek '13'üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne katılacak. Alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan fuarda Sur Yapı, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Körfez ülkesi vatandaşlarını yeni bir şehir inşa ettiği Antalya Projesi ve İstanbul'un 12 ilçesindeki toplam 14 projesi ile tanıştıracak.



Sur Yapı, 23- 24 Mart tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da yapılacak "13'üncü Gayrimenkul Fuarı ve Arap - Türk Zirvesi'nde İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıtmaya hazırlanıyor. Çeyrek asırlık deneyimiyle Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, Antalya ve Semt Bahçekent Projeleri'nin maketleriyle katılacağı Arap - Türk Gayrimenkul Fuarı'yla Körfez ülkelerinden vatandaşlara ve yatırımcılara Türkiye'den konut, ofis ve dükkan sahibi olma olanağı sunuyor.



İstanbul ve Antalya'dan toplam 15 projesini tanıtacak



Sur Yapı, fuarda, İstanbul Avrupa yakasında; Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Eyüp'te Axis İstanbul Ofis, Güneşli 'de Mirage Dükkan; Anadolu yakasında; Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de Yeşil Mavi projelerini tanıtacak.



Antalya'da, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar TL olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alacak. Bunun yanı sıra, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri'nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergilenecek.



Antalya'ya mega gayrimenkul projesiyle yeni bir şehir kuruluyor



Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir kurma hedefiyle yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyar TL'lik yatırımla Türkiye'nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan projede, konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkı yer alıyor.



Dünya üzerinde çok sayıda yerli ve yabancı mega projeden alım yaptı



Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, yeşil ve mavinin iç içe olduğu kentin özüne uygun modern, 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir inşa ediyor. Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi. Türk Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden, dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 25 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.



Peşin ödemelerde 170 bin TL'den başlayan fiyatlar



Sur Yapı Antalya Projesi'nde tamamı peşin ödemelerde 170 bin TL'den başlayan konut fiyatları hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı yoğun ilgi görüyor.



Antalya'nın Şanzelize'si Sur Cadde olacak



Projede yer alan Sur Cadde ise ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni Şanzelize'si havası yansıtılacak.



Antalya'nın en büyük şehir parkı



Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkının içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları yer alıyor.



58 bin yerleşik yabancı yaşıyor



Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehri olan Antalya'da 2 milyon 328 bin kişilik nüfusun 1 milyon 300 bini 25-65 yaş arasında. Nüfus kayıt sistemine göre yaklaşık 58 bin civarında yabancı ülke vatandaşının yaşadığı kentte Eurostat, Antalya'da kişi başına düşen geliri 8 bin 200 Euro olarak belirtiyor. İhracatın yüzde 67'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapan kent, ülke ekonomisi için önemli bir ticaret merkezi konumunda yer alıyor.



Yatırımcı için en cazip şehir



Türkiye'de emlak sektörü gelişirken Antalya ve bölgesi turistik olması nedeniyle bu gelişmelerden fazlasıyla faydalanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından Antalya'da gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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