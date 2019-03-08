Son Dakika Haberleri: Sur Yapı Marka Avm Çekilişinde Mercedes Benz Talihlisi Açıklanacak

Sur Yapı Marka Avm Çekilişinde Mercedes Benz Talihlisi Açıklanacak

43 dakika önce

Sur Yapı Marka AVM'de toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlisi yarın açıklanacak.

Sur Yapı Marka Avm Çekilişinde Mercedes Benz Talihlisi Açıklanacak, System.String[]
Sur Yapı Marka AVM'de toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlisi yarın açıklanacak.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM'de araç çekiliş kampanyasında sona gelindi. 27 Ekim 2018'de başlayan, toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak.

Sur Yapı Marka AVM'nin eksi 1'inci katında yapılacak çekiliş öncesinde Fransa, İtalya ve daha birçok ülkeden klasik şarkıların yer verileceği özel bir repertuar da orkestra eşliğinde bu heyecanlı bekleyişe ortak olacak. Çekiliş saat 14.00'de Noter huzurunda gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Türkiye, Mercedes Benz, Sur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sur Yapı Marka Avm Çekilişinde Mercedes Benz Talihlisi Açıklanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]