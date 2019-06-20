Son Dakika Haberleri: Sur Yapı Marka AVM'de "en uzun güne" iki kat puan
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Sur Yapı Marka AVM'de "en uzun güne" iki kat puan

55 dakika önce

Sur Yapı Marka AVM'den, yılın en uzun günü 21 Haziran'da alışveriş yapan Marka Kart müşterilerinin topladıkları puanlar, anında iki katı puana dönüşecek.

Sur Yapı Marka AVM'de
Sur Yapı Marka AVM'den, yılın en uzun günü 21 Haziran'da alışveriş yapan Marka Kart müşterilerinin topladıkları puanlar, anında iki katı puana dönüşecek.
Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, yılın en uzun günü 21 Haziran'da ziyaretçileri için kazançlı alışverişin odak noktası olmaya devam ediyor.
Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yapanların Marka Kart'larına topladıkları puanları, bu özel günde Hediye Dükkanı'nda anında iki katı puana dönüşecek. Ayrıca ziyaretçiler, diledikleri ürünü kazanma fırsatına sahip olacak.
Ziyaretçiler, topladıkları puanlarla Hediye Dükkanı'ndan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, bisiklet gibi yüzlerce hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacak.
Sur Yapı Marka AVM'de bu önemli güne özel Marka Kart'a toplanan puanlar iki katı sayılacak ve ziyaretçiler dilediği ürünü kazanma fırsatına sahip olacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Sur, Ekonomi
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