Sur Yapı Marka AVM'de Mini Cooper Countryman kazanma fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sur Yapı Marka AVM'de Mini Cooper Countryman kazanma fırsatı - Son Dakika Ekonomi

Sur Yapı Marka AVM'de Mini Cooper Countryman kazanma fırsatı

7 saat önce

Sur Yapı Marka AVM'de ziyaretçiler, son model Mini Cooper Countryman Classic kazanma fırsatı yakalıyor.

Sur Yapı Marka AVM'de Mini Cooper Countryman kazanma fırsatı, System.String[]

Sur Yapı Marka AVM'de ziyaretçiler, son model Mini Cooper Countryman Classic kazanma fırsatı yakalıyor.

Şirket açıklamasına göre, Sur Yapı Marka AVM'de araç çekiliş kampanyası başlıyor. Ziyaretçiler, AVM içerisindeki mağazalardan toplamda 150 TL ve katlarında yapacakları alışveriş sonrası kampanya standında faturalarını ibraz ederek çekilişe katılmaya hak kazanacak.

20 Aralık ila 3 Mayıs arasında devam edecek kampanyanın talihlisi, 10 Mayıs'ta yapılacak çekilişle belli olacak.

Kampanya boyunca toplamda 150 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçilere bir katılım hakkı tanınacak.

Mini Cooper, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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