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Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası
7 saat önce
Sur Yapı Marka AVM, 1 Aralık'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Sur Yapı Marka AVM, 1 Aralık'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanyayla Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yapanlar, Marka Kart'larında topladıkları MarkaPuan'ları, AVM'nin birinci katında yer alan Hediye Dükkanı'nda diledikleri gibi kullanacak.
Hediye Dükkanı'nda beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine ve dekorasyon malzemelerine kadar geniş yelpazede hediye seçenekleri sunuluyor.
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