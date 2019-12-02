Son Dakika Haberleri: Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası
Son Dakika Ekonomi Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası

7 saat önce

Sur Yapı Marka AVM, 1 Aralık'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.

Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası, System.String[]

Sur Yapı Marka AVM, 1 Aralık'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanyayla Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yapanlar, Marka Kart'larında topladıkları MarkaPuan'ları, AVM'nin birinci katında yer alan Hediye Dükkanı'nda diledikleri gibi kullanacak.

Hediye Dükkanı'nda beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine ve dekorasyon malzemelerine kadar geniş yelpazede hediye seçenekleri sunuluyor.

Aralık, Sur, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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