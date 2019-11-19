Sur Yapı Marka AVM'den ilk ara tatili için özel program

Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, yeni eğitim ve öğretim yılının dokuz günlük ilk ara tatili için hem eğlenceli hem de öğretici bir program hazırladı.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'da alışveriş merkezinin ikinci katındaki çocuk etkinlik alanında yapılacak kukla gösterisi düzenlecek.

Çocukların paylaşabilme, beden dilini kullanma, bekleme ve içinden geçenleri doğru aktarabilme yetisine katkı sağlayan kukla gösterisi, 14.00'te ve 16.00'da olmak üzere iki ayrı seansta gerçekleşecek.

Öte yandan, 23-24 Kasım'da, yine 14.00 ve 16.00 seanslarında "Güzel Benekli Kelebeğim" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Oyunda, okuldan evine dönen Mustafa'nın ormanda gezinirken Kelebek Fili'ye çarpması ve iyileşmesi için ona yardım etmesi sürecinde yaşadıkları anlatılıyor. 3 yaş ve üzeri çocukların katılımına uygun olan oyunda, gerçek arkadaşlık ve sevginin yardımlaşma ve paylaşma ile mümkün olduğu mesajı veriliyor.