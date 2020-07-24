Sur zabıtası denetimi yaka kamerası ile yapacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaka kamerası ile denetimlere başladı.

Sur Belediyesince başlatılan çalışma ile ilçede görev yapan zabıta ekiplerinin kullanacağı kameralar sesli ve görüntülü kayıt yapıyor, uzun süre çalışmaya uygun ve yüksek çözünürlüğe sahip.

Kameralar aynı zamanda denetim sırasında zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında yaşanabilecek olası olaylarda delil niteliği de taşıyacak.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Sur Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kameralı denetim uygulamasını başlattı.

Çiftçi, belediyede görev başladıkları günden itibaren şeffaf, hesap verilebilir ve hizmet odaklı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Sur'un Diyarbakır'ın kalbinin attığı, 6 bine yakın esnafın bulunduğu bir ilçe olduğunu anlatan Çiftçi, zaman zaman esnaf ile zabıtalar arasında sıkıntıların yaşandığını belirtti.

"Esnafa daha kaliteli hizmet sunmak istiyoruz"

Çiftçi, "Bugün farklı bir uygulamaya geçtik. Yaka kamerasıyla hem arkadaşlarımızın çalışmalarını takip edeceğiz hem de esnafla olan ilişkilerini kayıt altına alacağız. Esnafa daha kaliteli hizmet sunmak istiyoruz. İnşallah yaka kamerasıyla 24 saat esaslı hem arkadaşlarımızın hem de esnafımızın faaliyetlerini takip edeceğiz. Amacımız hem arkadaşlarımızı kontrol etmek nem de esnafın uygulamalarını kayıt altına almaktır." diye konuştu.

İlçede zaman zaman zabıta ekipleri ile tezgah kuran esnaf arasında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çiftçi, bu uygulamayla yaşanan tüm olumsuz durumların kayıt altına alınacağını, zabıta ekiplerinin de zan altında bırakılmaktan kurtulmuş olacağını aktardı.

Zabıta ekipleri uygulama kapsamında yaka kameralarını takarak, denetimlere başladı.