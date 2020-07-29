Sur zabıtasından bayram denetimi - Son Dakika

Sur zabıtasından bayram denetimi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Kurban Bayrama az bir süre kala Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, ruhsat, gramaj ve hijyen kurallarını gözden geçirip özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda esnafı uyardı.

Önce tedbir, sonra bayram

Denetimlerin aralıksız süreceği belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Mizgin Güneş, mart ayı başından beri Türkiye'de korona virüsle mücadelede çok iyi bir sınav verildiğinin altını çizerek, bu anlamda Sur ilçesinde de başarılı bir mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini söyledi. Güneş, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla denetimlerin pandemi süresince sıkı bir şekilde devam edeceğini kaydederek "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Yaptığımız denetimleri daha şeffaf olması açısından da yaka kamera sistemiyle de kayıt altına alıyoruz. Yapılan kayıtlar tarafımızca titiz bir şekilde izliyoruz. Denetimlerimiz bayram da ayını şekilde devam edecektir. Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi adına tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.