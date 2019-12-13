Sürat Kargo'dan sokak hayvanlarına yardım - Son Dakika

Sürat Kargo yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi "Koşulsuz Sevgi Taşıyoruz" kapsamında Sultangazi ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

Sürat Kargo'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo AŞ Genel Müdürü Mehmet Dedeoğlu, Sürat Kargo olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Soğuk havalarda insanlara muhtaç kalan canlılara ulaştıklarını belirten Dedeoğlu, "Özellikle Taksim ve Gümüşsuyu'nda bulunan mama otomatlarımızda 7/24 besleme yapılmakta ve plastik atıkların da geri dönüşümü sayesinde isteyen herkes bu otomatlarımıza plastik şişe atarak kaplara mama dolmasını sağlayabiliyor. Sürat Kargo olarak hem atık toplanmasını hem de sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyoruz. Hayatı tüm canlılarla birlikte yaşamak ve çevremize olan duyarlılığımızı bir bilinç olarak yaymak adına sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık veriyoruz. Biliyoruz ki iyilik bulaşıcıdır, umarız gerçekleştirdiğimiz bu tür projeler ile topluma örnek oluruz." diye konuştu.