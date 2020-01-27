Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak - Son Dakika Ekonomi

Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak

6 saat önce

Sürat Kargo, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası deprem bölgesine taşınacak olan yardım kolilerinden herhangi bir ücret almayacağını belirtti.

Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak, System.String[]

Sürat Kargo, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası deprem bölgesine taşınacak olan yardım kolilerinden herhangi bir ücret almayacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo'ya yardımsever vatandaşlardan yoğun talepler ulaşmaya başladı.

Sürat Kargo da sosyal medya hesapları üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin başsağlığı mesajı yayımlanırken, 31 Ocak 2020 tarihine kadar Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerine teslim edilecek olan yardım kolilerini ücretsiz olarak taşıyacağını duyurdu.

Sürat Kargo sosyal medya hesaplarından yayınlanan duyuruda şöyle denildi:

"Yanındayız Elazığ. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. 31 Ocak 2020 tarihine kadar Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimize teslim edilecek olan Elazığ'a yardım gönderileriniz için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kalbimiz de dualarımız da sizinle."

Sürat Kargo, Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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