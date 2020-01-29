Sürat Kargo otizmli çocuklar için 'koşulsuz sevgi taşıyacak' - Son Dakika
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Sürat Kargo otizmli çocuklar için 'koşulsuz sevgi taşıyacak'

6 saat önce

Sürat Kargo, Tohum Otizmi Vakfı'nın taşıma sponsoru oldu.

Sürat Kargo otizmli çocuklar için 'koşulsuz sevgi taşıyacak', System.String[]

Sürat Kargo, Tohum Otizmi Vakfı'nın taşıma sponsoru oldu. Şirket, bu doğrultudaki çalışmalara destek olmak için vakfın tüm kargolarını ücretsiz olarak alıcılarına ulaştıracak.


Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ülke genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile otizm spektrum bozukluğu hakkında toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; Sürat Kargo Tohum Otizmi Vakfı'nın taşıma sponsoru oldu. Şirket, bu doğrultudaki çalışmalara destek olmak için vakfın tüm kargolarını ücretsiz olarak alıcılarına ulaştıracak.


Sürat Kargo Genel Müdürü Mehmet Dedeoğlu, bir süredir yürüttükleri 'Koşulsuz Sevgi Taşıyoruz Projesi' kapsamında çocukların eğitimi, kadın istihdamı, çevre duyarlılığı, sokak hayvanlarının korunması gibi çeşitli konularda şirket olarak ellerinden geldiğince destek sağlamaya çalıştıklarını; Tohum Otizm Vakfı ile de bu projenin kapsamında bir iş birliğine gittiklerini belirtti.


Dedeoğlu, toplumda otizm spektrum bozukluğunun bir hastalık gibi görüldüğünü ve son yıllarda bu durumun düzelmesi için birçok kişi ve kurumun çaba gösterdiğini belirtirken, bundan sonra da otizme ilişkin her türlü kampanya ve çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.


Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise "Bugün dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme farkındalık oluşturabilmek ve otizmli çocukların eğitime kavuşmaları, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarına destek olmak adına Sürat Kargo, Tohum Otizm Vakfı için çok kıymetli bir destek verdi. "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" diyerek yanımızda yer alan taşıma sponsorumuz Sürat Kargo'ya yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Sürat Kargo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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