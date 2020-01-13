Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar - Son Dakika

Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar

6 saat önce

Muğla Bodrum'da sürat teknesi ile gündüz saatlerinde kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar, System.String[]

Muğla Bodrum'da sürat teknesi ile gündüz saatlerinde kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen (5 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 10 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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